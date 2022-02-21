وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشمراني أن المشروع يعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تقوم فيها المساحة الجيولوجية من خلاله بتسهيل استفادة القطاع التعديني والمستثمرين داخل وخارج المملكة؛ كون المشروع مرجع لهم في المستقبل، والمتوقع الانتهاء من العمل عليه خلال العام الجاري.
من جانبه أوضح كبير الجيولوجيين في هيئة المساحة الجيولوجية عبدالله الجهني، أن المكتبة الرقمية تهدف إلى رقمنة جميع العينات اللبية الناتجة من أعمال الحفر في الاستكشاف المعدني وأعمال التعدين، إلى جانب ربط جميع مخرجاتها بقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
المكتبة الرقمية
- توفر جميع المعلومات الجيولوجية
- وصول سهل لجميع المهتمين
- تنمية قاعدة التعدين
- تعاون مع هيئة المساحة الصينية
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير الأرشيف الجيولوجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.