أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أمس، عن بدء مشروع تطوير الأرشيف الجيولوجي وبناء المكتبة الرقمية، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشمراني أن المشروع يعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تقوم فيها المساحة الجيولوجية من خلاله بتسهيل استفادة القطاع التعديني والمستثمرين داخل وخارج المملكة؛ كون المشروع مرجع لهم في المستقبل، والمتوقع الانتهاء من العمل عليه خلال العام الجاري.

من جانبه أوضح كبير الجيولوجيين في هيئة المساحة الجيولوجية عبدالله الجهني، أن المكتبة الرقمية تهدف إلى رقمنة جميع العينات اللبية الناتجة من أعمال الحفر في الاستكشاف المعدني وأعمال التعدين، إلى جانب ربط جميع مخرجاتها بقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

المكتبة الرقمية

- توفر جميع المعلومات الجيولوجية

- وصول سهل لجميع المهتمين

- تنمية قاعدة التعدين

- تعاون مع هيئة المساحة الصينية