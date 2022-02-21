السواط: ذكرى خالدة مترسخة في وجدان المواطنين

وطن عظيم
وأضاف السواط أن ذكرى يوم التأسيس لمملكتنا الغالية هي ذكرى خالدة مترسخة جذورها في أعماق تراب هذا دوت الخليج وطلعها وأوراقها باقية في وجدان المواطنين جيلاً بعد جيل، وعدّ أمين منطقة الباحة هذه المناسبة الوطنية الكبرى فرصة لاستلهام تلك القصة التاريخية العظيمة لتأسيس وطن عظيم في بداياته المبكرة التي شهدت غرس البذور وإرساء الكيان.
قاعدة صلبة
وأضاف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن يوم التأسيس يمثل القاعدة الصلبة المتينة التي ترتكز عليها مسيرتنا التاريخية والتي قامت عليها وانطلقت منها الدولة السعودية المباركة بمراحلها المتعددة، وأن تلك الصعوبات والتحديات التي واجهتها لتأسيس دولة والتضحيات التي قدمها الإمام المؤسس في سبيل تحقيق هذا الهدف تمثل ملحمة تاريخية كبرى تسطر بماء الذهب وستبقى ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء المملكة البررة، وتعزز فيهم قيم المواطنة والانتماء والالتفاف حول دولتنا المباركة وقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها التي ما فتئت تبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا دوت الخليج وراحة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وفي الختام دعا الدكتور علي السواط الله سبحانه وتعالى أن يديم على مملكتنا الغالية أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل ولاة الأمر أدام الله عزهم، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي.
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