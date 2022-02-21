صبيا تستغني عن المدارس المستأجرة

أنهت إدارة تعليم صبيا استكمال إعادة وتسليم (64) مبنىً مدرسيا مستأجرا لملاكها منذ بداية العام الدراسي الحالي، من خلال استيعاب المدارس المستأجرة ضمن المجمعات المدرسية الجديدة، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية القائمة، في وقت وفرت إدارة التعليم قيم إيجارية سنوية تخطت 7 ملايين ريال سعودي، وأكثر من 3 ملايين ريال إضافية تم توفيرها من خلال تخفيض قيم العقود القائمة بما نسبته 20%، بهدف رفع كفاءة الإنفاق.

انخفاض المستأجرة

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي إلى أن نسبة ارتفاع المباني الحكومية المستهدفة بنهاية هذا العام للبنين والبنات تزيد عن 74%، فيما تصل نسبة المباني المستأجرة إلى أقل من 36% وأن الإدارة تسعى إلى تقليص نسبة المباني المستأجرة في إطار توجه وزارة التعليم ودعم الدولة للإدارات التعليمية بالمشاريع المدرسية الجديدة والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية القائمة، بعد إعادة توزيع الطلبة والمراحل الدراسية وفق خطة بدأت الإدارة في تنفيذها منذ بداية العام 1443هـ في جميع مكاتب التعليم، وتشاركت في إعدادها وبطريقة تكاملية إدارات المكاتب وأقسام التخطيط المدرسي والأجور والتجهيزات المدرسية والمستودعات والمشاريع والصيانة والأقسام التعليمية ذات العلاقة.

تحسين البيئة

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن إدارة تعليم صبيا جعلت من رفع كفاءة المباني والإنفاق في المشاريع أحد أهم أولوياتها عبر التخطيط والعمل المستمر على التخلص من المباني الإدارية والمدارس المستأجرة، والتوظيف الجيد للمباني الحكومية واستثمار طاقتها الاستيعابية الاستثمار الأمثل؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، واستيعاب جميع الفئات العمرية في سن التعلم والتوسع في الطفولة المبكرة، وتحويل بعض مباني ومدارس البنين للبنات لرفع نسبة الاستفادة منها، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة التعليم المتوافقة مع البرامج ذات العلاقة برؤية المملكة 2030.

مضيفا إلى أن المباني المستغنى عنها شملت 9 محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميا، حيث تم الاستغناء عن عدد 11 مبنى مستأجرا في محافظة العيدابي وعدد 10 مبان في محافظة صبيا و10 مبان في محافظة الريث و8 مبان في محافظة هروب و8 في محافظة بيش، فيما تمت إعادة 7 مبان في محافظة فيفا و4 في الداير و3 مبان في محافظة ضمد و3 مبان في محافظة الدرب.