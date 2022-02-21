صحة عسير قفزات متتالية ونجاحات متواصلة

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور خالد بن عايض عسيري، إن يوم التأسيس يُعد ذكرى غالية وعزيزة على قلوب السعوديين، بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون تاريخ 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى التأسيس، وهذا اليوم العظيم فيه اعتزازُ بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، الممتدة لأكثر من 3 قرون عريقة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية الأولى، في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م على يد الإمام محمد بن سعود، الذي كان قائداً سياسياً فذاً، وحاكماً حكيماً حَسَن الإدارة للدولة منذ تأسيسها، لتكون حجر الأساس لنهضة سعودية شاملة، في جوانب متعددة شملت الجانب السياسي والثقافي والعلمي والاقتصادي والاجتماعي.

ركيزة أساسية

وأكد عسيري أن هذا اليوم له دلالة ومكانة كبيرة في قلب كل مواطن، حيث نستذكر إعلان الإمام محمد بن سعود عن قيام وتأسيس الدولة السعودية الأولى، التي كانت بمثابة الركيزة الرئيسة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، ففي مثل هذا اليوم التاريخي، تأسست اللبنّات الأولى لهذا الكيان العظيم، حيث شكلّت هذه الدولة نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزيرة العربية، التي لم تعرف الوحدة لقرون عديدة، حتى تأسس وتجذّر كيان الدولة السعودية الأولى، ليُرسي دعائم متينة ومبادئ عظيمة وراسخة ورؤية واضحة.

امتداد راسخ

وأضاف: واليوم نشهد امتداد تلك الدولة الراسخة وما تبعها، الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى «الدولة السعودية الثالثة» المملكة العربية السعودية والتي وحد كيانها جلالة الملك عبدالعزبز بن عبدالرحمن آل سعود، ليواصل أبناؤه الملوك البررة من بعده، مسيرة النماء والبناء حتى العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

إنجازات ومكتسبات

وبهذه المناسبة الخالدة نتذكر جميعاً كمواطنين، إنجازات وأهم مكتسبات دوت الخليج وما تحقق على أرضه، من ملاحم وبطولات ومنجزات وطنية تروي تفاصيلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتروي بطولات الأجداد الخالدة في صفحات التاريخ المشرق، وفي ذكرى يوم التأسيس نستلهم ونستذكر ما ننعم به من أمن ِ وأمان واستقرار، بفضل الله ثم بقيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأضاف: «أدعو الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة»

البدايات الصحية في عسير

بدأت الخدمات الصحية في منطقة عسير أوائل عام 1356هـ، بمستوصف في أبها بمجموعة قليلة من العاملين، تتكون من طبيب وممرض وخادم في بيت من الطين.

وأخذت الخدمات الصحية في التطور عاماً تلو الآخر، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من مستويات صحية متقدمة، عبر 20 مستشفى و221 مركزا صحيا و11 مركزا متخصصا ومستقلا و16 وحدة متخصصة، تضم أكثر من 2000 سرير.

قفزات 2022

وقد سجلت صحة عسير بحلول عام 2022 قفزة في مجال الخدمات الطبية والعلاجية في ظل دعم القيادة وبتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال ومتابعة من وزير الصحة فهد الجلاجل، ومن آخر تلك المشاريع التطويرية في المجال الصحي التي تم تدشينها من قبل أمير المنطقة مؤخراً، تدشين مشروع طوارئ الأطفال الجديد بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 24 سريرا، وهي ثلاثة أضعاف السعة السريرية المخصصة لطوارئ الأطفال سابقاً، وتدشين 8 عربات طبية متنقلة حديثة، وتدشين مركز صحي حي الضباط ومركز صحي البساتين مول بمحافظة محايل وغيرها، تضاف لرعاية سموه للعديد من الفعاليات الصحية المتنوعة، كما شهدت صحة عسير تشغيل قسم فحص فيزولوجيا كهربائية القلب.

الطوارئ

واستقبلت أقسام الطوارئ أكثر من مليون مراجع، كما شهدت المنطقة إجراء «39.710» عمليات جراحية في كافة التخصصات الطبية، والتي تضمنت عمليات نوعية عديدة في تخصصات متنوعة، شملت جراحة العظام والمسالك والأوعية الدموية، والأذن والأنف والحنجرة، والجهاز الهضمي وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق والأورام والعيون، وجراحات الأطفال، ومن أبرز تلك العمليات عمليات جراحات القلب المفتوح، واستبدال كامل لمفصل الركبة، وتثبيت للعمود الفقري وفصل الكتف عن الرقبة، وجراحة إعادة تشكيل القدم وعمليات اليزروف للكسور المتقدمة، وعمليات الكسور المتقدمة للحوض وزراعة جهاز تحفيز المناعة العصبية، وعمليات العيوب الوعائية وترقيع الصلب المشقوق العصبي، وترميم التشوهات الخلقية للمسالك البولية، وإعادة زراعة الحالب وإصلاح الشريان الأورطي البطني، وزراعة القوقعة وزراعة الجيل الحديث من السماعات العظمية، وجراحة الناسور المعقدة، بالإضافة إلى إجراء تعديل الجمجمة بالمنظار وإزالة أورام الدماغ والحبل الشوكي، بالإضافة إلى استئصال ومعالجة نسبة كبيرة من الأورام لجانب زراعة القرنية وتصحيح الحول، وترميم بعض الإصابات المعقدة من جراء الحروق، وجراحة حديثي الولادة وجراحة السمنة للأطفال.. وغيرها الكثير من العمليات النوعية والمتقدمة.

وتوالى سير الإنجازات على مستوى المنطقة، في مجال الخدمات الطبية المساعدة خلال العامين الماضيين، حيث تم إنشاء وتشغيل مركز طب الأشعة الاتصالي بصحة المنطقة، كما تم دعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة وتطوير نظام أرشفة الصور الطبية بتكلفة 72.522.747 مليون ريال، وتفعيل خدمة البريد الدوائي لستة مستشفيات، مع تفعيل عيادات افتراضية للمشورة الدوائية، وتقديم استشارات دوائية عن بعد لأكثر من 6200 مستفيد لجانب توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية.

كما شهدت صحة المنطقة توسعاً في خدمات المراكز الصحية، حيث بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية خلال العام المنصرم «3.064.813» مراجعاً في 221 مركزا، تم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية لـ «7526» مراجعا للعيادات الاستشارية، فيما بلغ عدد الاستشارات عبر تطبيق صحة «31.000» استشارة عن طريق 240 طبيباً، أما عيادات تطمن فقد قدمت خدماتها لـ «487.817» مستفيداً عبر 13 عيادة، كما استفاد من عيادة الإقلاع عن التدخين «4272» مستفيداً عبر 38 عيادة، وبلغ عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين «129181» مستفيداً وفي مجال مكافحة نواقل المرض فقد بلغ إجمالي القرى، التي تم تنفيذ أعمال الرش فيها لمكافحة الملاريا واللشمانيا 1819 قرية، وفي جانب العيادات المتنقلة فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تلك الخدمات 9084 مستفيدا.

ولا تزال منظومة تطوير الخدمات الصحية مستمرة، حيث تم خلال العامين الماضيين تنفيذ عدد من المشاريع، ومن أبرزها مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني بسعة 360 سريرا بالمواقف الكائنة بمستشفى عسير المركزي، ومشروع إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال، ومشروع أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام، ومشروع تطوير وتجهيز بيئة العمل للقسم الإداري بمستشفى أحد رفيدة العام، ومشروع تطوير وتجهيز قسم العيادات بمستشفى أحد رفيدة العام، ومشروع تطوير قسم الطوارئ والقسم الإداري بمستشفى ظهران الجنوب.

ومشروع تطوير العيادات والمبنى الإداري بمستشفى البرك، ومشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط – الصناعية - آل سريع - نموذج M6 وفق الهوية الجديدة.

ومشروع إنشاء مركز عسير الإسعافي الثامن بمحايل عسير، وتطوير وتجهيز أقسام التعقيم في مستشفيات أبها للولادة والأطفال، خميس مشيط للولادة والأطفال، سراة عبيدة، إضافة إلى مركز طب الأسنان بمستشفى عسير المركزي

وتطوير المختبر الإقليمي والمختبر الصيني BGI بمنطقة عسير وغيرها من المشاريع. وقد واكب تلك النقلة تجويد مستوى الخدمات الصحية المقدمة، على مستوى المنشآت وتجربة المريض بصحة عسير لعام 2021م، فقد حققت تجربة المريض بصحة عسير المركز الثاني في المشاريع التحسينية، للنصف الأول لعام 2021م كما حقق مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب «العيادات الخارجية» المركز الأول على مستوى المملكة للنصف الأول لعام 2021م، في قياس تجربة المستفيد، وحقق الطب الاتصالي «العيادات الخارجية» المركز الأول على مستوى المملكة للنصف الأول لعام 2021م، في قياس تجربة المستفيد، وحقق مستشفى بلسمر المركز الثاني في العيادات الخارجية على مستوى المملكة للنصف الأول لعام 2021م في قياس تجربة المستفيد، و تم إنجاز عدد 309 مشروعات تحسينية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والمراكز المتخصصة لعام 2021م، وبلغ عدد المستشفيات الحاصلة على اعتماد سباهي 4 مستشفيات، وعدد المراكز الصحية الحاصلة على اعتماد سباهي 17 مركزاً خلال عام 2021.

مراجعو العيادات

حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة خلال عام 2021 نحو «636039» مراجعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية «684172»،أما الفحوصات المخبرية فقد بلغت «8.468.701» فحص، وفي مجال الخدمات المساندة، فقد بلغ إجمالي عدد المراجعين لعيادات الأسنان بالمنطقة خلال الفترة نفسها «424.856» مراجعاً، وعدد مراجعي قسم التأهيل الطبي «246905» مستفيدين، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي في تلك المستشفيات «35.928» جلسة.

القطاع الصحي الخاص

وفي مجال القطاع الصحي الخاص، بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة من قبل إدارة تنمية الاستثمار الصحي بعسير قرابة 1084 ترخيصا، توزعت بين عدد 11 مستشفى تعمل حالياً بطاقة سريرية تزيد على 1100 سرير، منها 7 مستشفيات عامة و4 مستشفيات متخصصة، وتم منح عدد 10 تراخيص مبدئية لمستشفيات تحت الإنشاء بسعة سريرية متوقعة 1600 سرير، وتم الترخيص لعدد 201 مجمع طبي ما بين عام و متخصص، تغطي معظم أرجاء المنطقة. كما تم الترخيص لعدد 705 صيدليات، منها ما يقدم الخدمة للمستفيدين على مدار الساعة، إضافة إلى 165منشأة خدمات مساندة «نظارات-مختبرات – أشعة – معامل أسنان – علاج طبيعي – تغذية – طب منزلي – جراحة اليوم الواحد».

استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من مليون مراجع.

39.710 عمليات جراحية في كافة التخصصات الطبية.

البدايات الصحية في عسير

عام 1356 بمستوصف في أبها

قفزات 2022

424.856

إجمالي عدد المراجعين لعيادات الأسنان

246905

مستفيدين من قسم التأهيل الطبي

35.928

جلسة الغسيل الكلوي في تلك المستشفيات.

خلال

2021

636039 مراجعا للعيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة خلال 2021.

684172 إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية

8.468.701فحص مخبري

تدشين مشروع طوارئ الأطفال الجديد بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 24 سريرا

تدشين 8 عربات طبية متنقلة حديثة

تدشين مركز صحي حي الضباط

تدشين مركز صحي البساتين مول بمحافظة محايل وغيرها،

العديد من الفعاليات الصحية المتنوعة،

تشغيل قسم فحص فيزولوجيا كهربائية القلب.