آل مجثل: الشورى السعودي امتداد لعمق تاريخي

قال عضو مجلس الشورى السابق عبدالوهاب بن محمد آل مجثل ، إن الشورى أخذت أشكالا مختلفة ومتعددة منذ عهد الدولة السعودية الأولى، من خلال المجالس والمستشارين، وهذا ديدن قيادتنا الحكيمة، حيث أخذت الشورى في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عدة أشكال بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون للملك واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر والقبائل، ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين.

ومع اتساع رقعة الدولة والأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين».

دعم القيادة

وأضاف آل مجثل أن مجلس الشورى السعودي إحدى سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويحظى باهتمام كبير وعناية دائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومنح المجلس جل عنايته واهتمامه ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الإيجابية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاهية للوطن والمواطن على حد سواء، ومجلس الشورى اليوم هو نموذج ناجح بكل المقاييس وحقق إنجازات كبيرة وناقش مواضيع متعددة تصب في مصلحة دوت الخليج الكبير والمواطن في كل جزء من وطننا الغالي.

قفزة نوعية

أكد آل مجثل أن مجلس الشورى السعودي محل نظر واهتمام الكثير من بلدان العالم التي تنظر لتجربة نجاحه، والاستفادة من مخرجاته، ومجلس الشورى يضم عددا من الكفاءات الوطنية الكبيرة والذي يوما بعد يوم يؤكد المجلس أنه مصنع القيادات وصناعة المتميزين، وبالفعل يعتبر أمر طبيعي نظرا للخبرات المتراكمة لدى الأعضاء والتي أهلتهم ودفعت لاختيارهم لعضوية المجلس، أما عن طبيعة العمل تحت قبة الشورى فجميع من عمل هناك يشعر أن العمل مختلف تماما عن أي عمل في أي موقع آخر، سواء من حيث التنظيم أو النقاش أو العمل المنظم لعمل اللجان أو تلك الموضوعات التي تمت دراستها وتلك المواضيع التي تحت الدراسة وتلك التي صدرت عليها قرارات من المجلس وآلية تنفيذها، أعمال جبارة وكبيرة يمارسها المجلس، ويحرص في المقام الأول على الإنجاز بشكل سريع.

شفافية المجلس

أكد آل مجثل أن مجلس الشورى يتميز بأن حق جميع الأعضاء في التحدث وإبداء وجهة النظر مكفول بموجب نظام مجلس الشورى، ومداخلة أحد الأعضاء لا يعني أنها تلغي مداخلة عضو آخر حتى إن اتفقت الرؤى ما لم يعلن العضو صراحة أن ما كان يود طرحه سبقه في التحدث عنه زميل آخر، وهو يكتفي بذلك توفيرا للوقت، وبذلك فإن الأعضاء لهم مطلق الحرية في الكلام داخل القاعة عن شؤون وشجون دوت الخليج وربما يبرئ ذمة كل منهم أمام الله ثم أمام خادم الحرمين الشريفين الذي حملهم المسؤولية وأقسموا على ذلك.

للعمل في مجلس الشورى آلية تضمن في النهاية الخروج بقرار وتوصيات يهدف من ورائها إلى الوصول إلى ما فيه خدمة دوت الخليج والمواطن بكل تجرد ووضوح وشفافية حيال الموضوعات التي تصب في المجلس من مصادر مختلفة، ويتم إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس، ومن أهم المصادر للموضوعات التي ترد إلى مجلس الشورى:

-1 مشاريع الأنظمة، وهذا من أهم الأدوار التي يضطلع بها مجلس الشورى وفقًا لنظامه كسلطة تنظيمية.

-2 التقارير السنوية للأجهزة الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع الخطط الخمسية.

-3 ما يتقدم به الأعضاء مجتمعين أو منفردين من اقتراحات أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة وبموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

-4 توصيات الأعضاء على المواضيع المطروحة على جداول الأعمال.

-5 أي موضوعات يرى الملك إحالتها إلى المجلس للدراسة وإبداء الرأي.

-6 ومن ضمن المصادر التي يستقي منها المجلس موضوعات عمله، والعرائض المقدمة لمعالي رئيس المجلس مباشرة من المواطنين.

ولما تقتضيه المصلحة.. تم استحداث لجنة بمسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض.. وبذلك يرتفع عدد اللجان المتخصصة إلى (13) ثلاثة عشرة.

خدمة دوت الخليج

أوضح آل مجثل أن خدمة الدين والملك والوطن من أي موقع هي مصدر للاعتزاز الدائم والمفاخرة المستمرة، ولله الحمد خدمت في مجالات مختلفة لوطني الحبيب، وكنت ولله الحمد عند حسن اعتقاد وظن قيادتي، ورضاء ضميري عن كل ما قمت به.

رقم 100

يضيف عبدالوهاب بن محمد آل مجثل أن قصة تواصل الديوان الملكي معه للمرة الأولى بهذا الخصوص منشورة كاملة بكافة تفاصيلها في كتاب «تجربتي في الشورى» ولكن سيبقى الرقم 100 الذي كان يحمل اسمي بين أعضاء مجلس الشورى، رقما لا يمكن نسيانه أو تجاوزه، وإعلانه على لسان المذيع الراحل سليمان العيسى رحمه الله في صباح يوم السبت 1430/02/19، خبر من أغلى وأهم وأفضل الأخبار في حياتي، ولا شك عندما يكون الأمر يتعلق بالشورى، وأضاف أن تجربة الشورى تعتبر من أجمل المواقع التي يفتخر بها كونها كانت خاتمة لمسيرة أعماله، وتشكل منعطفا مهما في مسيرة حياته العملية، وقال إن الاختيار كعضو في مجلس الشورى هو وسام عز وفخر، خاصة وقد كان هذا الموقع خاتمة لمسيرة طويلة من المهام والأعمال التي تشرفت بها في عدة مواقع مختلفة من مجالات الحياة، والحمد لله أن النجاح كان حليفي في كافة المجالات التي عملت بها والمسؤوليات المتعددة التي أوكلت لي، ولذا أجد أن خدمتي في هذا الكيان العظيم تحت قبة الشورى كان لها المذاق الخاص والفرحة الخالصة، خاصة والجميع يعلم أن اختيار عضو لمجلس الشورى ليس بالسهل، ويخضع لمعايير وإجراءات دقيقة جدا.

جرأة المداخلات

أشار عبدالوهاب آل مجثل إلى أنه أثناء عمله بالمجلس كانت له العديد من المداخلات والتي تخص الشأن العام والملاحظات على بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الأسبوعية، أو من خلال مشاريع اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ أو حتى من خلال ما تم تكليفي بدراسته من قبل اللجنة الأمنية، وكان هناك الكثير من المداخلات المهمة التي طرحتها على المجلس وكان لها صداها وأثرها وأهميتها ولله الحمد، وكانت تحاكي مجالات وقطاعات مختلفة، وحظيت كل المداخلات بمعالجة الكثير منها بشكل فوري، وبين آل مجثل أنه تولى دراسة عدد من العرائض المقدمة من رئيس المجلس والتي تمت إحالتها وحسب الاختصاص إلى اللجنة الأمنية.

تواصل مستمر

وبين عبدالوهاب آل مجثل أن العلاقة الجوهرية التي كانت تربط بين الأعضاء كافة هي حب المصلحة العامة ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين ومصالحهم والتي تحرص القيادة الحكيمة عليها وتوصي بالاهتمام بها، ولذا كان همنا المشترك حول ذلك، وحتى هذه اللحظة لا يزال التواصل قائما بينه وبين الكثير من أعضاء مجلس الشورى في تلك الدورة ويعتز بهم وبمعرفتهم واهتمامهم الدائم وسؤالهم المستمر.

مسيرة وطن

أكد آل مجثل أن التأمل بعمق والتفكر في مسيرة هذا دوت الخليج العظيم الشامخ يدعونا مباشرة إلى التدبر إلى البدايات التي كانت نواة تأسيس لهذا دوت الخليج، ذلك اليوم التاريخي العظيم، الذي كان منطلق قيام دولة عادلة آمنة مستقرة، دولة تحكم كتاب الله وسنة نبيه محمد، هذا اليوم التاريخي الذي هو يوم عيد نفخر ونفاخر ونحتفل به، نباهي الأمم بماضينا وعمقنا التاريخي، يوم التأسيس هو فخر لجميع المواطنين، ولا بد من وقوف الجميع لتقدير ذلك اليوم لما حدث فيه من إنجاز ضخم وكبير، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية بصفته يوم بناء الأمجاد الطويلة التي تركت ذكرى عظيمة وخالدة في قلوب المواطنين بالمملكة، ولذا وجب علينا أن ننقل لأحفادنا وأجيالنا القادمة استحضار تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات وتضحيات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من 3 قرون، هذا اليوم الفاصل والذي شكل تحولا كبيرا في تاريخ أمة وصناعة مجد، ونقل شبه الجزيرة العربية من الفوضى والفرقة إلى الاستقرار والازدهار.

الذكرى الأولى

وأضاف «تحل علينا الذكرى الأولى للتأسيس والمملكة في أوج ازدهارها وعطائها في شتى المجالات المختلفة رافعة لواء التوحيد ومدافعة عن حياضه وكاسرة لشوكة كل من توسوس له نفسه النيل من عقيدة ووحدة هذه الأمة، واقفة بشموخ بجانب الشعوب المظلومة والمقهورة، مدافعة عن الأمة التي تمر بمخاض عسير وتتعرض لهجمات شرسة ومؤامرات دنيئة تقوض مقوماتها وتحاول تشويه صورة دينها السمح وإجهاض مشروعها الحضاري رافعة راية السلام والحب والوئام.

ومن هنا أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومقام ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان التهاني والتبريكات بذكرى يوم التأسيس.