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%100 زيادة مبيعات الأقمشة التراثية والشعبية

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شهدت محلات بيع الأقمشة إقبالا كبيرًا من المواطنين لشراء مختلف أشكال وأنواع وألوان الأقمشة التراثية التي اشتهرت في بدايات تأسيس المملكة والتي كانت سائدة في وقت سابق. وأوضح عبدالعزيز عبدالله علي الموظف في أحد محال بيع الأقمشة في العاصمة الرياض، أنه ومنذ بدء الإعلان عن يوم التأسيس زادت نسبة الإقبال على شراء الأقمشة التراثية والشعبية والتي كان يرتديها النساء قديمًا، وزادت نسبة الشراء بشكل أكبر خلال العشرة أيام الأخيرة استعدادًا للاحتفال بيوم التأسيس. وقال عبدالعزيز إن الأقمشة الأكثر طلبًا هي قماش الشالكي والسدو بمختلف أشكاله وألوانه وباختلاف نوع القماش سواء كان صيفيًا أو شتويًا.

وبين أن معظم تلك الأنواع من الأقمشة التي كانت لديه انتهت وقام بطلب المزيد منها لتلبية الطلبات الكبيرة عليها من مختلف الزبائن.

وأكد عبدالعزيز أن الأسعار لم ترتفع خصوصًا بعد الإقبال المتزايد عليها، ولم تختلف، إذ تراوحت بين 10 ريالات أو 15 ريالا وصولا إلى 20 ريالا للمتر، تختلف باختلاف نوع القماش والرسومات الموجودة عليه.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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