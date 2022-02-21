%100 زيادة مبيعات الأقمشة التراثية والشعبية

شهدت محلات بيع الأقمشة إقبالا كبيرًا من المواطنين لشراء مختلف أشكال وأنواع وألوان الأقمشة التراثية التي اشتهرت في بدايات تأسيس المملكة والتي كانت سائدة في وقت سابق. وأوضح عبدالعزيز عبدالله علي الموظف في أحد محال بيع الأقمشة في العاصمة الرياض، أنه ومنذ بدء الإعلان عن يوم التأسيس زادت نسبة الإقبال على شراء الأقمشة التراثية والشعبية والتي كان يرتديها النساء قديمًا، وزادت نسبة الشراء بشكل أكبر خلال العشرة أيام الأخيرة استعدادًا للاحتفال بيوم التأسيس. وقال عبدالعزيز إن الأقمشة الأكثر طلبًا هي قماش الشالكي والسدو بمختلف أشكاله وألوانه وباختلاف نوع القماش سواء كان صيفيًا أو شتويًا.

وبين أن معظم تلك الأنواع من الأقمشة التي كانت لديه انتهت وقام بطلب المزيد منها لتلبية الطلبات الكبيرة عليها من مختلف الزبائن.

وأكد عبدالعزيز أن الأسعار لم ترتفع خصوصًا بعد الإقبال المتزايد عليها، ولم تختلف، إذ تراوحت بين 10 ريالات أو 15 ريالا وصولا إلى 20 ريالا للمتر، تختلف باختلاف نوع القماش والرسومات الموجودة عليه.