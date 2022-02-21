%100 زيادة مبيعات الأقمشة التراثية والشعبية

وبين أن معظم تلك الأنواع من الأقمشة التي كانت لديه انتهت وقام بطلب المزيد منها لتلبية الطلبات الكبيرة عليها من مختلف الزبائن.
وأكد عبدالعزيز أن الأسعار لم ترتفع خصوصًا بعد الإقبال المتزايد عليها، ولم تختلف، إذ تراوحت بين 10 ريالات أو 15 ريالا وصولا إلى 20 ريالا للمتر، تختلف باختلاف نوع القماش والرسومات الموجودة عليه.
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