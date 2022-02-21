اكتسحت التحضيرات الخاصة بيوم التأسيس التجهيزات من إكسسوارات وبالونات وزينة وكماليات ولوحات وغيرها، حيث قامت معظم محلات الزينة والإكسسوارات والكماليات بتزيين محالهم وعرض مختلف البضائع احتفالا بذكرى يوم التأسيس. وفي جولة لـ«دوت الخليج» على محلات الزينة في شارع السويلم بقلب العاصمة الرياض لوحظ مختلف التحضيرات واللوازم المتعلقة لاستقبال يوم التأسيس، مع استحواذ شعار يوم التأسيس على معظم الزينة التي تنوعت من بالونات ومفارش للطاولة وزينة وأوراق جدارية للتعليق، فضلا عن صواني التقديم ولوحات كبيرة للتعليق عند مداخل المنازل، وديكورات جمالية ولوحات يمكن للأطفال وأفراد العائلة التصوير بداخلها، مما يزيد البهجة والفرحة ويترك العديد من الذكريات الجميلة لأفراد العائلة كبارًا وصغارًا. وكانت توزيعات يوم التأسيس من علب وأكياس، الحاضر الأكبر في محلات الزينة، نظرًا لما تشهده من إقبال من مختلف الزبائن، متأثرة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تطرح أفكارًا جديدة ومبتكرة لمختلف المناسبات، ليتميز كل شخص بتقديم التوزيعات أو التجهيز لاستقبال المناسبة بكل جديد، بمشاركة أفراد العائلة.



كانت هذه تفاصيل خبر تحضيرات يوم التأسيس تتسيد شارع السويلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.