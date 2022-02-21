نفَّذ قطاع ظهران الجنوب الصحي، عددًا من الفعاليات والبرامج عن «صحة الفم والأسنان» بالمدارس الابتدائية، وذلك في إطار تفعيل برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المدارس من قبل إدارة الصحة المدرسية.



كانت هذه تفاصيل خبر فحص استكشافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.