آل الشيخ: ولي العهد رسم الأهداف الاستراتيجية للتعليم

افتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس أعمال ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني (GTEL)، المقام خلال الفترة 21 - 23 فبراير 2022 م، بتنظيم الجامعة السعودية الإلكترونية، ومشاركة أكثر من (40) متحدثًا ومتحدثة، وحضور أصحاب المعالي والسعادة، وأبرز قادة التعليم والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم.

وقال وزير التعليم: «نحتفي هذه الأيام بمناسبة يوم التأسيس لوطننا الغالي على يد الإمام محمد بن سعود الذي بدأ بناء الدولة بالاهتمام بالعلم والتعليم، وأسّس قاعدة راسخة جعلت التعليم اللبنة الأولى في بناء الدولة، والركيزة الأساس لقوة المجتمع وتطوره وتحضّره».

وأشار إلى أن المملكة أدركت مبكرًا أن التحدّي القادم هو رفع كفاءة الممكّنات التعليمية وتعظيم الاستفادة مما هو متاح، حيث أطلقت المملكة عددًا من المبادرات والبرامج؛ لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها؛ ليأتي باكورة ذلك في صدور الأمر السامي الكريم عام 2011 بإنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأضاف: «استشرافًا لمتطلبات المستقبل، جاءت رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين والتي تحظى بمتابعة كريمة من لدن ولي العهد الذي رسم جملةً من الأهداف الإستراتيجية ومنها أهداف التعليم العام والجامعي؛ لتطوير مخرجاتها»، ذاكرًا أن لقاء اليوم جاء ليناقش مستقبل التعليم الإلكتروني، وما يتطلّبه من تبادل معرفي ومهاري وتقني للخروج بمبادرات نوعية مستدامة، مكرمًا راعيي الملتقى الإستراتيجيين وهما بنك البلاد وشركة بلاك بورد.

كما دشن خلال الحفل المعرض الافتراضي المصاحب الذي يقام خلال الفترة 21 فبراير وحتى 21 مارس 2022م، بمشاركة أكثر من (50) شركة عالمية يقودون التقدم التكنولوجي في التعليم والتدريب بأكثر من (20) دولة، حيث يوفر المعرض فرصة لأي شخص في جميع أنحاء العالم لتقييم وتجربة منتجات وتقنيات التعلم الإلكتروني المستقبلية.