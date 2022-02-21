شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يرأس وفد القوات المسلحة لحضور معرضي "يومكس" و"سيمكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وفد القوات المسلحة لحضور معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس2022) والمحاكاة والتدريب (سيمكس2022) في أبوظبي والمؤتمر المصاحب للمعارض، المقام خلال الفترة من 20 ـ 23 فبراير الجاري ، بمشاركة مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الدفاعية المسيرة عن بعد، بالإضافة الى عروض حيَّة للطائرات غير المأهولة.