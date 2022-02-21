300 عام ما بين التأسيس والرؤية تجسد شموخ وطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الطائف بالإنجازات التي حققتها المملكة على أرض الواقع، والتي وصفوها بـ»المعجزة»، مؤكدين أن المملكة تحدت الصعاب والظروف ونجحت بقيادتها الرشيدة في أن تكون في مصاف دول العالم من حيث التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقالوا لـ»مكة» إن صدور الأمر الكريم بأن يكون 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة، المملكة، يعد ذكرى مهمة في الذاكرة الوطنية ويحمل أهمية كبيرة في مسار تأسيسها والذي يعكس حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من 300 عام.

مسؤولون: استمرار مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء الحضاري

في البداية قال وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي إن يوم التأسيس يعكس مدى حرص خادم الحرمين وولي العهد على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة بربطهم معرفيا بالعمق التاريخي والحضاري والإرث الثقافي لوطننا الغالي، ويبرز أن وطننا العظيم الذي تأسس منذ أكثر من 3 قرون ليمتد التاريخ العريق وتتواصل مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء الحضاري أرضا وإنسانا بقيادة أبنائه الملوك البررة وصولا إلى هذا العهد الزاهر.

فيما أكد أمين أمانة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، أن يوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة ويعد مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية منذ تأسيسها، وحدث تاريخي لا بد من تعريف النشء بهذا الإرث العريق والتحديات والصعاب التي مرت بها المملكة إلى أن وصلت لمصاف الدول المتقدمة في كافة الأصعدة، وإبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة وقد بلغ وطننا مستويات عليا ورفيعة في شتى الجوانب في ظل حكومته الرشيدة وقيادته الحكيمة، مستندا على إرثه التاريخي العريق وحضارته العظيمة.

أما عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، فقال إن ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين وولي عهده على الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة الشامخة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.

وأضاف أن هذه الذكرى الخالدة تمثل اعتزازا بالوطن وقيادته وتاريخه العريق وحضارته الممتدة لأكثر من 3 قرون وتبين الجذور الراسخة للمملكة وارتباط المواطنين الوثيق بقيادتهم وما تحقق من أمن واستقرار وتنمية وبناء للإنسان حاضرا ومستقبلا وفق رؤية سعودية جعلت المملكة في مصاف دول العالم.

رجال أعمال: رؤية طموحة وتحولات كبيرة لوطن عظيم

قال رجل الأعمال صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان، تيسير الضابط، إن يوم التأسيس يجسد الهوية الوطنية لأبناء المملكة ويكسب الأجيال القادمة معرفة بكافة التفاصيل عن مرحلة التأسيس في بناء هذا الوطن العظيم وإيضاح الدور الذي قامت به الشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري لهذا الكيان الشامخ.

ويعد يوم التأسيس استذكارا لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة ومصدر فخر لنا كمنتمين لهذه الأرض المباركة، ويشير بكل شموخ إلى إرث تاريخي ممتد يعكس عراقة التاريخ وحاضره المشرق لوطن أسس على الاهتمام ببناء المكان وتطور الإنسان وما نشهده في عصرنا الحاضر من نمو متسارع في كافة المجالات وفق رؤية 2030 يجعلنا بكل فخر واعتزاز وأن يحفظ لنا قادتنا وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وازدهاره.

من جانبه قال مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل المحدودة، محمد بافيل، إن هذا التاريخ العميق والمجيد الذي امتد لأكثر من 3 قرون لا بد أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة والذي يعكس البعد التاريخي العريق الذي شهد تحولات عظيمة لبناء وطننا الشامخ الذي يعتز بتاريخه ويفخر برجالاته وثوابته التي قامت على الكتاب والسنة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، مرورا بملوك المملكة إلى عهدنا الزاهر الحالي الذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة في مختلف الجوانب والمجالات وفق رؤية طموحة مستمدة من ماض عريق ومستقبل واعد جعل من هذا الوطن أنموذجا عالميا في نهضته وازدهاره، وسجلا حافلا بالمنجزات على مر العصور، وتطلعات نحو تحقيق رؤية 2030 التي جمعت بين عراقة التاريخ وحاضر مشرق ومستقبل مبهر للمواطن والوطن يجعلنا نفخر ونعتز بماض مجيد وحاضر جميل.