35 طالبا وطالبة يمثلون المملكة في «آيسف 2022 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عن أسماء الطلبة المختارين لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل، وعددهم 35 طالبا وطالبة انضموا لتمثيل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم استغرقت عامًا كاملا، ومرت بـ 7 مراحل تحكيمية. وقالت «إن أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اختيروا من بين 40 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022»، بعد مشاركتهم في ورشة عقدت في معرض مشكاة بالرياض، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة، حيث إن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاما كاملا بدأت بـ 103 آلاف طالب، مروا بـ 7 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته المدينة المنورة خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 152 طالبا وطالبة، فاز من بينهم 40 طالبا وطالبة بجوائز الأولمبياد الكبرى».



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