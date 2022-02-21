وزير التعليم: رفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة التحدي السعودي القادم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة أدركت مبكرا أن التحدي القادم هو رفع كفاءة الممكنات التعليمية وتعظيم الاستفادة مما هو متاح، حيث أطلقت المملكة عددا من المبادرات والبرامج؛ لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها؛ ليأتي باكورة ذلك في صدور الأمر السامي الكريم عام 2011 بإنشاء الجامعة السعودية الالكترونية.

وافتتح وزير التعليم في الرياض أمس أعمال ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الالكتروني (GTEL) والذي يستمر يومين، بتنظيم الجامعة السعودية الالكترونية، ومشاركة 40 متحدثا ومتحدثة، وحضور أبرز قادة التعليم والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم.

وقال آل الشيخ «إننا نحتفي هذه الأيام بمناسبة يوم التأسيس لوطننا الغالي على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي بدأ بناء الدولة بالاهتمام بالعلم والتعليم، وأسّس قاعدة راسخة جعلت التعليم اللبنة الأولى في بناء الدولة، والركيزة الأساس لقوة المجتمع وتطوره وتحضّره».

وأضاف «استشرافا لمتطلبات المستقبل، جاءت رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين والتي تحظى بمتابعة من ولي العهد الذي رسم جملة من الأهداف الاستراتيجية ومنها أهداف التعليم العام والجامعي؛ لتطوير مخرجاتها»، مبينا أن اللقاء جاء ليناقش مستقبل التعليم الالكتروني، وما يتطلبه من تبادل معرفي ومهاري وتقني للخروج بمبادرات نوعية مستدامة.

من جانبها، رفعت رئيسة الجامعة السعودية الالكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الشكر للقيادة على ما يحظى به القطاع التعليمي من دعم متواصل وكبير، ولمعالي وزير التعليم على رعايته للملتقى، وحرصه الدائم على أن يكون الابتكار قيمة راسخة في ميدان التعليم.