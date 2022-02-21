خدمات استشارية وإشرافية لذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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وأشار الحربي إلى أن الاتفاقية التي جاءت بناء على موافقة وزير العدل رئيس مجلس إدارة «إنفاذ» تهدف إلى تعزيز مسؤولية «إنفاذ» الاجتماعية من خلال تقديم باقة من خدمات البيع والتصفية والاستشارات المتعلقة بها إلى ذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، واستثنائهم من أتعاب المركز التشغيلية؛ وتشمل خدمات الإعداد والإشراف على مشاريع قسمة التركات وإثبات قسمة التراضي لدى الجهات الرسمية والإشراف على خدمات التصفية والبيع وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.
يشار إلى أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يهدف إلى عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتوفير حياة كريمة مستدامة وآمنة.
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