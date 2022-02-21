شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تحذر من 3 منتجات حليب أطفال لاحتمال تلوثها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج إحدى المنشآت التابعة لشركة Abbott في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولا توضيحيا للمنتجات المتأثرة، يضم اسم المنتجات وأرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية والرقم التعريفي للمنتجات «الباركود».

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.

وأضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.

وأوصت الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظا على صحة أطفالهم، ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق طمني أو زيارة موقعها الالكتروني.

