شكرا لقرائتكم خبر 3 نماذج لتطبيق مشروع التشجير بساحات الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لجنة تفعيل مبادرة تشجير ساحات المسجد الحرام 3 نماذج لتطبيق المشروع، شملت 3 مواقع، أولها حائط قصر الضيافة، مقابل الصفا، والممتد من الساحة الجنوبية إلى الساحة الشرقية، ويصل طوله إلى 300 متر، حيث تمثل الكتل الخرسانية فيه سواء المكسية منها أو غير المكسية في أوقات الصيف شعورا بحرارة عالية عند المرور بها ليلا أو نهارا ، كما أن وجود مثل هذه الأغطية النباتية سوف يخفض من امتصاص الحرارة وقت الصيف، وهو ما دفع اللجنة للعمل على تكسية جزء من الحائط ومن ثم تقييم التجربة من قبل أعضاء الفريق، وإذا كان التقييم مناسبا، سيتم توزيعه على كامل الحائط .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالمسجد الحرام المهندس سلطان القرشي أن من المواقع المستهدفة لتفعيل المبادرة أعمدة الجسور والتي تم بناؤها في المراحل الأولى والثانية والثالثة من توسعة المطاف ولم يستكمل تشطيبها، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية بحيث نستفيد من تغطيتها بالغطاء النباتي بدلا من تكسيتها بالرخام، وستتم التجربة على 4 أعمدة وإذا كانت مناسبة يتم استكمال التغطية على كامل الأعمدة في الجسر ويتم تغذية ما أسفل الجسر، ورفعها إلى مترين بعيدا عن متناول قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف أن هناك 7 هوايات في الساحات الجنوبية، وهي خاصة بموقع السوق الصغير كتهوية للنفق، وكان حولها في السابق أماكن للوضوء، وبعد ارتفاع كثافة الحشود بعد سنوات من إنشائها حدثت إشكالية في مسارات الحركة حول أماكن الوضوء، وتمت إزالتها وسوف يستفاد من الموقع بتشجيره، وعملها كتغذية بصرية جمالية.

مواقع تطبيق نماذج مشروع التشجير

