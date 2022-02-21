3 نماذج لتطبيق مشروع التشجير بساحات الحرم المكي

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وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالمسجد الحرام المهندس سلطان القرشي أن من المواقع المستهدفة لتفعيل المبادرة أعمدة الجسور والتي تم بناؤها في المراحل الأولى والثانية والثالثة من توسعة المطاف ولم يستكمل تشطيبها، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية بحيث نستفيد من تغطيتها بالغطاء النباتي بدلا من تكسيتها بالرخام، وستتم التجربة على 4 أعمدة وإذا كانت مناسبة يتم استكمال التغطية على كامل الأعمدة في الجسر ويتم تغذية ما أسفل الجسر، ورفعها إلى مترين بعيدا عن متناول قاصدي المسجد الحرام.
وأضاف أن هناك 7 هوايات في الساحات الجنوبية، وهي خاصة بموقع السوق الصغير كتهوية للنفق، وكان حولها في السابق أماكن للوضوء، وبعد ارتفاع كثافة الحشود بعد سنوات من إنشائها حدثت إشكالية في مسارات الحركة حول أماكن الوضوء، وتمت إزالتها وسوف يستفاد من الموقع بتشجيره، وعملها كتغذية بصرية جمالية.
مواقع تطبيق نماذج مشروع التشجير
- الحوائط
- الجسور
- هوايات نفق السوق الصغير
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