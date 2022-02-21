تسجيل 1052 إصابة بكورونا وشفاء 2036

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 2036 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 795 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





الإصابات 740,396



المتعافون 713,592



الوفيات 8986



الحالات النشطة 17,818



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