انعقاد أعمال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية في الرباط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انعقدت في العاصمة المغربية اليوم، أعمال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي ينظِّمه مجلس المستشارين المغربي في موضوع “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، بمشاركة ممثلين عن برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد العربي للنقابات، وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية.

وناقش المشاركون في المنتدى مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق العمل، وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية وانفتاحه؛ ليشمل قضايا جديدة، خاصة سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة “كورونا”.

ويتوخى المنتدى أيضاً استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي وتشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق السلم والاستقرار في مسار ضمان النمو المستدام.