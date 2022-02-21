اخبار الخليج – النائب الانصاري: المملكة العربية السعودية العمق الاستراتيجي ونفخر بالعلاقة المتميزة مع الاشقاء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري ان مملكة البحرين تفخر بعلاقتها العميقة والاستثنائية والمميزة مع المملكة العربية السعودية، منوهاً بالتطور الذي تشهده الشقيقة الكبرى في مختلف المجالات و الاصعدة.

وقال الانصاري ان ما تشهده العلاقات مع الاشقاء من تميز وتطور يأتي بدعم من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.

وأوضح ان المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في دعم مختلف القضايا العربية والاسلامية، مشيراً الى ان المملكة هي العمق الاستراتيجي والداعم والمساند دوماً الى مملكة البحرين في مختلف المجالات و الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار النائب أحمد الانصاري الى ان تاريخ المملكة العربية السعودية شاهد على التطور والتميز في مختلف المجالات والاصعدة، حيث تسَخر السعودية وبدعم من خادم الحرمين الشريفين كافة الامكانيات سنوياً لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج ومختلف الأيام لأداء مناسك العمرة.

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