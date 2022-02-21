أمير منطقة الباحة يشارك في ندوة يوم التأسيس بأدبي الباحة .. غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة غداً عبر الاتصال المرئي، في ندوة تاريخية عن يوم التأسيس ينظمها نادي الباحة الأدبي, بمشاركة كل من معالي مدير عام دارة الملك المكلف عبد العزير الدكتور فهد السماري، وأستاذ التاريخ وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي ، ونائب رئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب الدكتور عايض بن محمد الزهراني.

وأوضح رئيس نادي الباحة الأدبي أن من ضمن الفعاليات التي ينظمها النادي احتفالاً بيوم التأسيس تنظيم زيارة للمثقفين والاعلاميين لقلعة بخروش بن علاس التاريخية، فيما يطلق النادي من صباح اليوم حتى مساء الخميس في حساباته في وسائل التواصل مسابقة “أصدق الأحاسيس في يوم التأسيس” وهما بيتان من الشعر عن هذه المناسبة.