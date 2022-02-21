الجيل يتجاوز الخويلدية في المباراة المُعادة من دوري الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تمكن فريق الجيل من تجاوزه منافسه الخويلدية بنتيجة (38-36)، في المواجهة التي جمعتهم اليوم الاثنين 21 فبراير 2022م على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في لقاء معاد من الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

وبهذه النتيجة رفع الجيل رصيده إلى 10 نقاط تقدم بها للمركز الثامن في سلّم الترتيب، وتوقف رصيد الخويلدية عند 14 نقطة أبقته في المركز الرابع.

يذكر بأن المباراة أُعيدت بموجب قرار اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة اليد، بسبب ثبوت وقوع خطأ فني وكسر لأحد مواد قانون اللعبة.