محمد بن مسعود - الدمام - جميع عملاء مصرف الراجحي في السعودية يستفيقون على أعلان جديد وتحذير خطير

أصدر مصرف الراجحي في السعودية، تحذيرًا مهمًا لجميع عملائه بالمملكة، بشأن أحدث صيحات الرسائل الاحتيالية لسرقة أموالهم.

وأعاد مصرف الراجحي نشر فيديو لبنوك السعودية على موقع “تويتر” تضمن تحذيرًا من عمليات احتيال عن طريق رسالة تبلغه أن بطاقته الائتمانية توقفت ويرسل هوية ورقم جوال وتطلب منه تحديث بياناته.

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ودعا البنك العملاء إلى تجاهل الرسائل الاحتيالية وقال “لا تستغرب من الرسالة يحاولون بكل الطرق ترد عليهم”.

وسبق أن حذر مصرف الراجحي من حيلة جديدة للنصب والاحتيال تتم من خلال مزاد علني للكشف عن كامل بيانات المشاركين فيه مما يجعلههم يتعرضون لفقد أموالهم في حساباتهم.

وقال مصرف الراجحي، في تغريدة سابقة: “#لا_يبيعونك لا تكون الضحية في المزاد ولا يحتالون عليك واحمي معلوماتك الرقمية من عمليات الاحتيال السيبرانية”.

كما حذر المصرف الأكثر شهرة في السعودية من الرسائل الاحتيالية فقال “لا يوهمونك بتسديد ديونك!” داعياً إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو الإدلاء بأي بيانات قد تلحق الضرر به مضيفًا “#خلك_نبيه وابعد عن الإعلانات المشبوهة”.

ويعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك في السعودية وأكثرها شعبية ويضم شبكة واسعة تحتوي على أكثر من 570 فرعًا في جميع المملكة ويحرص علي توفير أفضل الخدمات التي تتناسب مع العملاء كالقروض ، و الودائع ، وشهادات الاستثمار.

وقد حقق مصرف الراجحي العام الماضي نقلة جديدة وأصبح ضمن قائمة أكبر 15 بنكا على مستوى العالم، من حيث القيمة السوقية كما تصدر المصرف بنوك منطقة الشرق الأوسط ليحقق المركز الأول في القيمة السوقية التي بلغت حوالي 355 مليار ريال (95 مليار دولار).