اخبار الخليج – الكوهجي: العلاقة مع المملكة العربية السعودية راسخة وثابتة وفي تطور مستمر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب حمد الكوهجي ان المملكة العربية السعودية تمثل العمق الاستراتيجي وهي دعامة لأمن واستقرار المنطقة، لافتاً الى ان العلاقة مع الشقيقة الكبرى راسخة وثابتة وفي تطور مستمر.

وقال الكوهجي ان يوم تأسيس الدولة السعودية يمثل يوماً للاحتفاء بالشقيقة الكبرى وما تقوم به و تشهده من طفرة في مختلف المجالات، مؤكداً ان هذه المناسبة العزيزة تمثل فرصة لتوطيد العلاقة مع الاشقاء، وهي فرصة لتأكيد عمق العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء.

ورفع الكوهجي أسمى التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود والى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا على الشعب البحريني يفتخر بعلاقته الاستثنائية والخاصة مع الأشقاء في الشقيقة الكبرى.

وأشار الى ان المملكة العربية السعودية تمثل الدرع الحصين والحامي للقضايا العربية والاسلامية، منوهاً بدور المملكة في دعم مختلف القضايا ودورها في الدفع بعجلة التنمية والاستقرار والنماء في مملكة البحرين.

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