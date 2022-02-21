الصناعة تنفذ 891 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في يناير الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية- تنفيذها “891” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر يناير الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع المنطقة الشرقية 335 زيارة ، 312 زيارة في مصانع منطقة الرياض، فيما نفّذت 165 زيارة على مصانع منطقة مكة المكرمة، و34 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 20 زيارة لمصانع منطقة القصيم، و9 زيارات لمصانع في منطقة عسير.

كما نفّذت الوزارة 5 زيارات ميدانية في منطقة جازان، و3 زيارات لمصانع منطقة تبوك، و3 زيارات ميدانية في منطقة الحدود الشمالية وحائل، ونفذت زيارتين ميدانيتين للمنشآت الصناعية في منطقة الجوف.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط ، إضافة إلى التأكد من توفُّر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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وتحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.