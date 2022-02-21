شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إصابة 16 مدنياً جراء العملية العدائية للحوثي بجازان عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي عاودت إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف أعلن عن تدمير مسيّرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، وسقوط شظايا الاعتراض بالمحيط الداخلي للمطار.