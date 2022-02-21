شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. 130 علم تحكي قصص التأسيس المجيدة بمناطق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تركيب ٧٠٠ لوحة تحاكي قصة التأسيس موزعة على الطرق

- يمثل هذا الحدث الوطني أهمية خاصة لجميع المواطنين

- تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم المنطقة الشرقية

- إرسال العديد من رسائل التهنئة للتعريف بيوم التأسيس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات، لهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تتضمن نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات التي تسجد هذا اليوم.

وأوضحت بأنها انتهت من كافة الاستعدادات والتي تضمنت وضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات المختلفة والميادين، إضافة الى المنشآت والمباني البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء والزخارف الشعبية.

وقالت إن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة نفذت خطة استباقية، عبر التجهيز والإعداد لتركيب أعمال الزينة التجميلية بحاضرة الدمام والخاصة بمناسبة يوم التأسيس، تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، من خلال تركيب ٧٠٠ لوحة تحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع حاضرة الدمام.

فيما تم تزيين ثلاثة مبان رئيسية بالحاضرة بالإنارة على شكل شعار يوم التأسيس وشعار الرؤية 2030 وصور المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، إضافة الى تركيب 130 علم تحمل بطياتها قصة التأسيس عند تقاطعات الطرق.

وأبانت بأن المواقع التي تم تغطيتها هي: مبنى أمانة المنطقة الشرقية الرئيسي، ومبنى وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، ومبنى بلدية محافظة الخبر، وكذلك بلديات المنطقة وكذلك طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليج، وطريق الملك سلمان، بالإضافة الى تغطية عدد من الدوارات مثل، دوار الصدفة، دوار الأشرعة، فيما تم تغطية تقاطعات الطرق والواجهات البحرية، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق أبي بكر الصديق، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عمر بن الخطاب، وتقاطع القشلة، وكورنيش محافظة الخبر.

وشددت على أن هذه التجهيزات تأتي من حرصها على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين، والمشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإرسال العديد من رسائل التهنئة للتعريف بيوم التأسيس، وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أنها تحرص كل الحرص على المشاركة وتهيئة كافة الأماكن السياحية والطرق والميادين وغيرها، للمشاركة بالمناسبات الوطنية، وتسخير كافة الإمكانيات.

ودعت الى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، خلال ارتيادهم الأماكن العامة، والحفاظ على المكتسبات العامة لينعم بها الجميع.