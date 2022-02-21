شكرا لقرائتكم خبر مجلس استشاري من 18 عضوا لتطوير الخدمات الصحية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى المجلس إلى تقديم المقترحات وتحسين الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بتطوير الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المرضى وذويهم لخبراتهم وتجاربهم السابقة بالمؤسسات الصحية وإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ ومتابعة التوصيات ومخرجات المجلس الاستشاري بما يسهم في الحصول على جودة وخدمة مميزة، سعيا لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتحسين تجربة المريض في الرعاية الصحية.
وتكمن مهام المجلس الاستشاري في تقديم الاستشارات لتعزيز ودعم المبادرات التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعمل كجهة استشارية لتنفيذ البرامج والأنشطة التطويرية من خلال تمثيل صوت المستفيد، إضافة إلى المشاركة في المنتديات المجتمعية والتوعية بدور المرضى وأسرهم ومسؤوليتهم في تطوير النظام الصحي والتعرف على فرص التطوير والفجوات في نظام الرعاية ورفع ملخص تنفيذي دوري بالتوصيات لمجلس الإدارة والمجلس التنفيذي والرفع بالتوصيات التحسينية للإدارات المعنية بحسب التحديات التي يتم طرحها والتصويت على أولوياتها.
الخروج بتوصيات وحلول تتماشى مع تطلعات المستفيدين
- استحداث منصة فعالة لتبادل وجهات النظر والمقترحات التحسينية بين المرضى وأسرهم
- تحسين تجربة المستفيدين من خلال تبادل الأفكار القيمة حول كيفية استجابة أقرانهم لهذه البرامج
- إشراك المستفيدين لدعم وتطوير وتنفيذ المبادرات وخدمات الرعاية الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس استشاري من 18 عضوا لتطوير الخدمات الصحية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.