مجلس استشاري من 18 عضوا لتطوير الخدمات الصحية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير الخدمات الصحية ودعم المبادرات، أنشأ التجمع الصحي بمكة المكرمة المجلس الاستشاري للمستفيدين وذويهم، حيث يتكون المجلس من 18 عضوا برئاسة الرئيس التنفيذي للتجمع وأعضاء يمثلون إدارات مختلفة وذات علاقة مباشرة بخدمة المرضى، منهم 9 أعضاء ممن يمثلون المرضى وذويهم.

ويسعى المجلس إلى تقديم المقترحات وتحسين الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بتطوير الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المرضى وذويهم لخبراتهم وتجاربهم السابقة بالمؤسسات الصحية وإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ ومتابعة التوصيات ومخرجات المجلس الاستشاري بما يسهم في الحصول على جودة وخدمة مميزة، سعيا لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتحسين تجربة المريض في الرعاية الصحية.

وتكمن مهام المجلس الاستشاري في تقديم الاستشارات لتعزيز ودعم المبادرات التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعمل كجهة استشارية لتنفيذ البرامج والأنشطة التطويرية من خلال تمثيل صوت المستفيد، إضافة إلى المشاركة في المنتديات المجتمعية والتوعية بدور المرضى وأسرهم ومسؤوليتهم في تطوير النظام الصحي والتعرف على فرص التطوير والفجوات في نظام الرعاية ورفع ملخص تنفيذي دوري بالتوصيات لمجلس الإدارة والمجلس التنفيذي والرفع بالتوصيات التحسينية للإدارات المعنية بحسب التحديات التي يتم طرحها والتصويت على أولوياتها.

الخروج بتوصيات وحلول تتماشى مع تطلعات المستفيدين

