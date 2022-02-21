جامعة نايف تفتح بابا للدراسات العليا في 7 برامج أكاديمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2022 ــ 2023م، بدءا من 27 فبراير الحالي في 7 برامج أكاديمية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وقد تم خلال الفترة الماضية، وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة، تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأوضح أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة هو الخميس 24 مارس المقبل علما أن التقديم سيكون عن طريق صفحة القبول بموقع الجامعة الالكتروني www.nauss.edu.sa واستكمال نموذج القبول الكترونيا.

برامج الدراسات العليا

