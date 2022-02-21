شكرا لقرائتكم خبر جامعة نايف تفتح بابا للدراسات العليا في 7 برامج أكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وقد تم خلال الفترة الماضية، وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة، تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.
وأوضح أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة هو الخميس 24 مارس المقبل علما أن التقديم سيكون عن طريق صفحة القبول بموقع الجامعة الالكتروني www.nauss.edu.sa واستكمال نموذج القبول الكترونيا.
برامج الدراسات العليا
- ماجستير الآداب في النزاهة المالية
- ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية
- ماجستير الآداب في علم الجريمة
- ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية
- ماجستير العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي
- الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات
- الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نايف تفتح بابا للدراسات العليا في 7 برامج أكاديمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.