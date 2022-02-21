شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة: 10.7 مليارات ريال تكلفة المشاريع في المحافظات الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في المحافظات الشرقية للمنطقة بلغ 10 مليارات و720 مليون ريال.

وقال في تصريح صحفي بعد أن تفقد محافظات رنية والخرمة وتربة إنه يسأل الله العون والتوفيق لتحقيق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولقد رأى من الإنجازات خلال زياراته للمحافظات ما يسر ويبهج وهذا يعكس اهتمام القيادة بالوطن والمواطن. وأضاف «شعرت بالسعادة لما وجدته من تجاوب من الأهالي ومشاركاتهم للتخطيط لمستقبل محافظاتهم وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الدولة».

وأضاف الفيصل: كما لاحظت خلال جولاتي الاختلاف في الثقافة الفكرية لدى الإنسان السعودي الذي أصبح يتعامل بحرفية في استيعابه للأمور وطرحه المشاريع وتنفيذها بشكل استثنائي، وهذا الكم من المشاريع والمبالغ المرصودة لها استفادت منها المحافظات والمراكز والقرى والهجر، فالتعليم الجامعي على سبيل المثال وصل إلى جميع المحافظات، وهذه الأمور سارة وتدعو الإنسان للاطمئنان وأن خطط الدولة سليمة وتنفذ بطرق وميزات فريدة ووفق دراسات حديثة ومتطورة. وأشاد بروح الاعتزاز الكبيرة التي لمسها لدى الإنسان السعودي خلال زيارته لمحافظات المنطقة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد رأس اجتماعات بحضور أهالي محافظات رنية والخرمة وتربة ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة. فيما استقبل سموه في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية التي تعد ثاني أكبر محمية مسورة في العالم، عددا من الأهالي.

أرقام المشاريع في المحافظات الشرقية

