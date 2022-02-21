أمير مكة: 10.7 مليارات ريال تكلفة المشاريع في المحافظات الشرقية

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وقال في تصريح صحفي بعد أن تفقد محافظات رنية والخرمة وتربة إنه يسأل الله العون والتوفيق لتحقيق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولقد رأى من الإنجازات خلال زياراته للمحافظات ما يسر ويبهج وهذا يعكس اهتمام القيادة بالوطن والمواطن. وأضاف «شعرت بالسعادة لما وجدته من تجاوب من الأهالي ومشاركاتهم للتخطيط لمستقبل محافظاتهم وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الدولة».
وأضاف الفيصل: كما لاحظت خلال جولاتي الاختلاف في الثقافة الفكرية لدى الإنسان السعودي الذي أصبح يتعامل بحرفية في استيعابه للأمور وطرحه المشاريع وتنفيذها بشكل استثنائي، وهذا الكم من المشاريع والمبالغ المرصودة لها استفادت منها المحافظات والمراكز والقرى والهجر، فالتعليم الجامعي على سبيل المثال وصل إلى جميع المحافظات، وهذه الأمور سارة وتدعو الإنسان للاطمئنان وأن خطط الدولة سليمة وتنفذ بطرق وميزات فريدة ووفق دراسات حديثة ومتطورة. وأشاد بروح الاعتزاز الكبيرة التي لمسها لدى الإنسان السعودي خلال زيارته لمحافظات المنطقة.
وكان الأمير خالد الفيصل قد رأس اجتماعات بحضور أهالي محافظات رنية والخرمة وتربة ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة. فيما استقبل سموه في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية التي تعد ثاني أكبر محمية مسورة في العالم، عددا من الأهالي.
أرقام المشاريع في المحافظات الشرقية
- محافظة رنية 913 مليون ريال شملت: إنشاء مبنى البلدية ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تأهيل الطرقات وتحسين مداخل المحافظة وإنشاء ساحات مشاة ومظلات، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة ورنية والخرمة) في مراحله الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.
- محافظة تربة 524 مليون ريال شملت: 4 مشاريع لبلدية المحافظة منها مبان ومرافق عامة ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار ومشروع استكمال البنية التحتية لمشروع إسكان تربة ومشروعان تابعان لمياه المحافظة و4 مشاريع للكهرباء و4 مشاريع للنقل و5 مشاريع لجامعة الطائف و3 مشاريع للمياه والبيئة والزراعة.
- محافظة الخرمة 471 مليون ريال شملت:مبنى كلية الجامعة للبنات ومكتب وزارة المالية ومبنى معهد الثانوي الصناعي.
- مشروعات الطائف 9 مليارات و600 مليون ريال
- محافظة ميسان 27 مليون ريال
- محافظة المويه 194 مليون ريال
- محافظة رنية 913 مليون ريال
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