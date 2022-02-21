أركان تفاعلية تجذب الأطفال بمهرجان الحنيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت الأركان التفاعلية والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتعليمية الأطفال، والتي خصصها مهرجان الحنيني السادس لهم، بهدف البحث عن المتعة والمعرفة، والمقامة فعالياته حاليا بسوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة. وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان صالح محمد الجهني، أن رحلة الطفل في أروقة المهرجان تبدأ بالركن المخصص لتعليم الأطفال كل ما يتعلق بأكلة الحنيني من مقاديرها وطريقة صنعها، ومن ثم ينتقل إلى ركن «الحنيني لايف» الذي يتيح لهم مشاهدة المختصات وهن يصنعن الحنيني، ومن ثم المشاركة معهن بعمله، مرورا بركن «الأزياء الشعبية « الذي يقدم جائزة يومية لأفضل زي شعبي، يلي ذلك الاستمتاع بركن «المسرح المفتوح» الذي يقدم الفرق الترفيهية والعروض اليومية والمسابقات والجوائز العينية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية المختلفة والمنتشرة في الساحات الخارجية لمقر الفعاليات.



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