شكرا لقرائتكم خبر بدء تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية «أبشر».
ونوهت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة «أبشر»، باختيار «المرفقات».
من جهة أخرى أعلنت الإدارة عن طرح مزاد الكتروني جديد للوحات المميزة اليوم عبر منصة «أبشر»، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الالكتروني الذي يستمر لمدة 5 أيام، وحددت الإدارة 3 خطوات للدخول إلى الخدمة عبر المنصة، وهي: الدخول إلى «أبشر» ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، و اختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.
طريقة تفعيل الخدمة عبر أبشر
- اختيار من تبويب خدماتي «المرور»
- اختيار «تواصل»
- اختيار «طلب اللوحة بشعار»
- دفع رسوم الخدمة 800 ريال لمرة واحدة
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