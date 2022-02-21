إيقاف 6 مواطنين لحيازتهم 101 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية 6 مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم 101 كجم من الحشيش، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم 101 كجم من الحشيش، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهم 3 أسلحة وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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