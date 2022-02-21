ضبط 426 دراجة آلية مخالفة.. إحداها دهست امرأة

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وكانت إدارة مرور منطقة الباحة باشرت أمس حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
يذكر أن إدارات المرور ضبطت أخيرا 2967 مركبة مخالفة، أوقفها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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