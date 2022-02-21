شكرا لقرائتكم خبر أفنان الشعيبي مديرة تنفيذية لمنظمة تنمية المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، اختيار الدكتورة أفنان الشعيبي مرشحة المملكة العربية السعودية كمديرة تنفيذية للمنظمة. وتعد منظمة تنمية المرأة أول منظمة دولية متخصصة بشؤون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتنميتها ورعايتها ودعمها في المجالات المتعلقة بها في الدول الأعضاء. الشعيبي .. سيرة ذاتية





حاصلة على شهادة الدكتوراه في القيادة والإدارة من جامعة جورج واشنطن الأمريكية



حازت جائزة دبلوماسي العام للشرق الأوسط في المملكة المتحدة



أول امرأة عربية سعودية ترأس غرفة التجارة العربية البريطانية



في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ نوفمبر 2021م



عضو في الهيئة الاستشارية لجامعة الملك خالد



عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة «B20» في المملكة



شغلت منصب المشرف العام على العلاقات الدولية في «وزارة الثقافة»



الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية



تولت منصب مستشار الرئيس لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي في واشنطن



كانت هذه تفاصيل خبر أفنان الشعيبي مديرة تنفيذية لمنظمة تنمية المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.