رئيس الشورى: بتأسيس السعودية سجل التاريخ مرحلة جديدة من الاستقرار

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وقال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس: إن ما تعيشه المملكة اليوم من تقدم وازدهار تنموي وحضاري وثقافي ومكانة سياسية واقتصادية إقليمية ودولية يستند على إرث تاريخي اهتم به ورعاه خادم الحرمين الشريفين تجسد ذلك في صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوما لذكرى مهمة في التاريخ السعودي بتأسيس الدولة السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر الملكي يحقق الارتباط الوثيق بين الحاضر والماضي، ويرسخ في ذهن الأجيال ما سطره أبناء هذه الأرض من بطولات ملحمية مجيدة، مبينا أن إجادة قراءة التاريخ واستقراءه تمكن من المضي نحو الأمام ورؤية الطريق وهو ما يستحق ذكره للأجيال المتعاقبة.
وأوضح آل الشيخ أن تأسيس الدولة السعودية الأولى 1727م على يد الإمام محمد بن سعود يعد مرحلة جديدة من مراحل الاستقرار البشري والتنظيم في منطقة شبه الجزيرة العربية، بعد أن عاشت أزمانا من الإهمال والفرقة، حيث كان ذلك تحولا مهما بتطبيق مفهوم الدولة المدنية المهيأة للمضي قدما مع الأيام وهو ما سجله التاريخ بقيام الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1824م، وتوحيد كافة أرجاء البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بالدولة السعودية الثالثة 1932م.
آل الشيخ عن التأسيس:
- قام على مبادئ الإسلام الصحيحة، والحكم الرشيد، والتنمية المستمرة
- تعزيز المكانة محليا وإقليميا وعالميا
- أولوية قصوى لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من حجاج ومعتمرين على مر العهود
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