احتفالات يوم التأسيس حدث عظيم وتاريخ مميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوم بدينا 22 /02 1727م على يد مؤسس الدولة السعودية الأولى الأمام محمد بن سعود، هو يوم مميز للاعتزاز والاحتفاء والفخر، ومناسبة وطنية لاستذكار تأسيس الدولة السعودية.

واليوم 22/02/2022 بعد ثلاثة قرون نحتفل للمرة الأولى، ونفتخر بالاستمرارية التاريخية، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير هذا العام، أمرا ملكيا بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس، ومناسبة سنوية للاحتفاء بالتاريخ والأصالة، وإجازة رسمية في الدولة، نعيش أجواء الأسواق الشعبية، وجمال الأزياء التقليدية السعودية، مع مجموعة من البرامج المتنوعة تتواجد في فعاليات «نجناج السعودية»

امتدت الدولة السعودية وتطورت خلال القرون الثلاث من مساحة حوالي 2000 كلم2 لدولة الدرعية في إقليم اليمامة وسط شبه الجزيرة العربية، إلى المملكة العربية السعودية بمساحة تتجاوز 2 مليون، وتشكل أكبر جزء من شبه الجزيرة العربية وثاني أكبر الدول العربية.

أوضح أستاذ قسم التاريخ أ.د. عبدالرحمن سعد العرابي لـ «مكة» أن الإمام محمد بن سعود حين تولى حكم إمارة الدرعية، بعد حكم والده الإمام سعود بن محمد بن مقرن الذي استمر خمسة أعوام، كان يبلغ الاثنين والثلاثين عاما، والدرعية حينها حاضرة من حواضر إقليم اليمامة، مثلها مثل بقية بلدات الإقليم تتوارثها زعامات عربية خالصة، والحكم فيها وراثي أو بالتغلب.

وأكدت المؤرخة أ. د. سلوى بنت سعد الغالبي أن الإمام محمد بن سعود سعى إلى استثمار ما بدأه والده من رعاية علمية وترسيخ لمكانة الدرعية بين البلدات النجدية، وبدأ مشروعه التأسيسي لإقامة دولة عربية خالصة أساسها الإسلام المعتدل، تعيد المكانة لشبه الجزيرة العربية بعيدا عن الولاءات والتبعية لنفوذ الدولة العثمانية، وجعل من الدرعية مركزا علميا متميزا في نجد، شهدت خلالها أحداثا مفصلية نقلتها من مفهوم المدينة – الدولة إلى الدولة صاحبة النفوذ الأكبر في شبه الجزيرة العربية.

وأضافت الغالبي «عندما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حريملاء ثم العيينة، تعرض في سبيل نشر الدعوة للمضايقات من قبل حكام بني خالد وابن معمر، وبعد أن دار حديث في قصر الإمام محمد بن سعود عن ما يعانيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب، دعا الإمام الشيخ وقدم له الحماية والمناصرة وتمت بينهما المبايعة على نصرة التوحيد عام 1157هـ| 1744م أي بعد ما يقارب سبع عشرة عاما من تأسيس الدولة السعودية الأولى.

• مصطلح:

نجناج

يشار إلى أنه المكان الذي تعلو فيه أصوات الباعة والمشترين بحسب ما وصف المؤرخون.

وجاء في «الصحاح في اللغة» نَجْنَجْتُ الرَجُل: حرَّكته. وتَنَجْنَجَ لحمه، أي كثُر واسترخى، ونَجْنَجَ إبلهُ، إذا ردَّدها على الحوض. والنَجْنَجَةُ: ترديد الرأي.

وورد تعريف ومعنى نجنج في معجم المعاني الجامع.

نَجنَجَ: (فعل)

نَجْنَجَهُ: حَرَّكه وقَلَّبه

نجنج رأْيَهُ: ردَّدَهُ ليجد إلى ما يريد سبيلاً

بالتواريخ والأرقام آل سعود الحكام منذ 300 عام:

