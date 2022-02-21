الصحة توقع 3 مذكرات تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقعت “الصحة” بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبدالرزاق بن صبحي العوجان، اليوم ثلاث مذكرات تفاهم، وذلك في المدينة الرقمية في الرياض.

وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز فاعلية الصرف بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، وتعظيم الأثر المحقق من الإنفاق في مجالاته كافة، وتحديد إطار للتعاون بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات الصحية بما لا يتعارض مع سرية وخصوصية المعلومات، إلى جانب تبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة في القطاع الصحي، والتعاون في مجالات التدريب.

و تتضمن المذكرة الثانية التعاون في مجال التعليم والتدريب في عدد من المجالات التي تشمل منهجية تحديد فرص رفع كفاء الإنفاق، مراجعة الإنفاق، إعداد منهجية السعة والطلب، ونظام المنافسات المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إدارة المشاريع، *والبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة إلى وضع إطار مؤسسي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية لنظم تبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين في ضوء الاختصاص المنوط في برنامج الضمان الصحي من تحديد وشراء الرعاية الصحية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

ويشمل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير تدابير وأدوات لقياس الأداء والسعة والطلب ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء من المؤسسات الصحية المعتمدة ، بما يتوافق مع برنامج التحول الصحي ودور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حيال تطبيق هذه الأدوات، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية.