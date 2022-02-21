الماضي يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم،برئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز بن ربيع الشريف بمناسبة انتخابه رئيساً للغرفة يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

ونوَّه الماضي خلال اللقاء بدعم القيادة الغرف التجارية بالمملكة؛ لأداء دورها الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030, والإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي بين غرفة الخرج ومختلف الإدارات الحكومية والأهلية في مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة، والسعي نحو كل ما يخدم المجتمع، معرباً عن شكره لجهود رئيس وأعضاء مجلس الغرفة السابقين، ومتمنياً لرئيس وأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق.

من جهته، أكد رئيس غرفة الخرج أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل بروح الفريق الواحد، للإسهام في خدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي والإسهام في خدمة المجتمع.