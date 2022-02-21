محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في بروكسل اليوم مع معالي السيد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
تم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع سعادة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.