اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع  وزير خارجية جمهورية البرتغال

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في بروكسل اليوم مع معالي السيد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

تم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع سعادة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، والوفد المرافق لوزير الخارجية.