محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين عن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار ما أسفر في تقرير أولي عن إصابة 4 مدنيين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.
وقال التحالف إن «المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين».
وأكد التحالف أنه «استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية».
ولاحقا أعلن التحالف تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في 45 استهدافا في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف الجمعة الماضية، عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.
وذكر أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مؤكدا تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات.
وأوضح التحالف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق هجمات.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – جازان.. إصابة 4 مدنيين بمطار الملك عبدالله من شظايا مسيرة حوثية أسقطها التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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