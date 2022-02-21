محمد بن مسعود - الدمام - بحيلة شيطانية لن يتوقعها اي انسان .. سائق يستولي على ثروة كفيله كاملة ويتحول الى شخص ثري

ألقت المباحث الجنائية في الكويت القبض على سائق هندي نجح في السيطرة على كفيله رجل الأعمال واستولى على أمواله، وذلك بعد أن جلب أكبر مشعوذ في موطنه إلى الكويت وأسكنه في شقة فاخرة على نفقة كفيله لإخضاعه والسيطرة عليه.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله إن رجال المباحث الجنائية تلقوا شكوى خاصة من مواطنين اثنين أفادا خلالها بأن شقيقهما رجل الأعمال المدعو (س .ع . م )تغيرت سلوكياته في الآونة الأخيرة، وأن لديه بعض التصرفات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم الهندي المدعو (راجو).

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وأضاف المصدر أن الشكوى تضمنت أيضا أن السائق كان يستغل ويسلب أموال شقيقهما، وبالرغم من أن راتب السائق 150 دينارا شهرياً إلا أنه بدا عليه الغنى الفاحش وتغير مستواه المادي والمعيشي، وأصبح لديه ساعة من أغلى الساعات وغادر لبلاده في إجازة لمدة أسبوع على الدرجة الأولى في احدى شركات الطيران الكبرى.

وتابع المصدر : لقد تضمنت الشكوى أيضاً أن مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها السائق أصبحت على أعلى مستوى، وأنه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته.

شقة فاخرة

وأوضح المصدر أنه وبناء على الشكوى والمعلومات بدأ رجال المباحث بمراقبة السائق، وجرى التأكد بعد رصده من تغيّر جميع أحواله على المستوى المادي والمعيشي الى مستوى لا يمكن لسائق أن يصل إليه، وتبين انه بالفعل يستغل كفيله بشكل مريب وبأمر ما وان كفيله رجل الأعمال خاضع له بطريقة تثير الشك.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد التمكن من معرفة جميع تحركات السائق والمتعاملين معه تم ضبط أقرب شخص له وهو هندي الجنسية، وتبين أنه مشعوذ كبير في موطنه وقد أحضره السائق على كفالة رجل الأعمال المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة.

طلاسم

وكشفت التحريات أن المشعوذ الكبير قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال، وقد اعترف المشعوذ بأن السائق طلب منه بالفعل ذلك، وتمكنا من السيطرة على رجل الأعمال، وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة منه، وعليه تم الانتقال وضبط السائق أمام منزل الكفيل.

وبمواجهة السائق المتهم أقر وأعترف باستيلائه على أموال كفيله منذ فترة وانه هو من يقرر في البيت لكل شيء أو قرار يتخذ، كما أرشد رجال المباحث على الأموال الكاش التي بحوزته، وتدخّل الكفيل لدى رجال المباحث مصمماً على إخلاء سبيل السائق.

وقال المصدر : إن رجل الأعمال انهار أمام رجال المباحث قائلاً “هذا سائقي منذ سنوات، ونفس أولادي، ولا أريد منه شيئا”، مشيراً إلى انه لا يزال متأثراً بأعمال السحر والشعوذة، وجار إحالة المتهمين لجهات التحقيق.