الهلال ينهي حلم النصر بكأس الملك ويتأهل إلى نصف النهائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حلم نادي النصر بتحقيق كأس الملك إثر فوز الزعيم اليوم الاثنين بنتيجة 2-1 في دور ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.

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