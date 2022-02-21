أيتام جدة تشارك في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت جمعية رعاية الأيتام بجدة ممثلة في مديرها التنفيذي د.م.محمد ناقرو في مبادرة “بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام” في نسختها الخامسة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتي نظمتها جمعية بناء لرعاية الأيتام، وشارك فيها أكثر من 40 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة، إلى جانب العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م.محمد ناقرو إن المبادرة حققت أهدافها في الإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته في مجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي وكذلك في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام؛ وأنها تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحسين جودة الحياة وتنمية القدرات والطاقات البشرية.

وثمن ” ناقرو ” لجمعية بناء حسن تنظيمها واستقبالها وتكريمها لجمعية رعاية الأيتام بجدة، وما قدمته من جهود في التعريف بالممكنات التشريعية لمبادرة الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي ورفع كفاءة المنظمات غير الربحية في إسناد الخدمات الحكومية، وما تم عرضه من تجارب بعض الجمعيات في الإسناد.

واختتم حديثه ببالغ الشكر والتقدير لكل الشركاء والداعمين لهذه المبادرة النوعية، التي سيعود أثرها على تحسين الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيات لأيتام المملكة وأسرهم؛ بهدف تحسين حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم.