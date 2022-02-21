“العدل” تتيح للمحامي والوكيل تقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تسمح للمحامي والوكيل والممثل النظامي بتقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
وتهدف الخدمة التي كانت في السابق متاحة فقط للطرف الأصيل في الدعوى وهو المدعي، إلى تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع طلبات التقاضي إلكترونياً، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وتواصل وزارة العدل سعيها لتطوير وتحسين خدماتها العدلية الإلكترونية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تقدم أكثر من 125 خدمة، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر وبطرق مبسطة تغنيهم عن الزيارات الميدانية لتوفير الوقت والجهد.
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