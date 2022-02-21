بالفيديو.. ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة بعدة مناطق خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ضبط (56) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع فقط.

وأوضحت الداخلية –عبر تويتر- أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط (19) مخالفا لرعيهم (441) متنا من الإبل، و(113) رأسا من الأغنام في مناطق ممنوعة.

كما تم ضبط (10) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة بعدة مناطق.

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وتم ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في منطقة مكة المكرمة.

ضبط (21) مخالفا لنظام البيئة لبيعهم وتخزينهم (366) مترا مكعبا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام (3) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من انحطب المحلي المعروض للبيع، على متن (3) مركبات، في منطقة القصيم. أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ضبط (56) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع فقط.

وأوضحت الداخلية –عبر تويتر- أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط (19) مخالفا لرعيهم (441) متنا من الإبل، و(113) رأسا من الأغنام في مناطق ممنوعة.

كما تم ضبط (10) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة بعدة مناطق.

وتم ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في منطقة مكة المكرمة.

ضبط (21) مخالفا لنظام البيئة لبيعهم وتخزينهم (366) مترا مكعبا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام (3) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من انحطب المحلي المعروض للبيع، على متن (3) مركبات، في منطقة القصيم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى انه تم تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين من قبل الجهات المختصة.