اخبار الخليج – السجن 15 سنة لشاب زرع وآخر أكثر من 50 نبتة ماريجوانا بقصد ترويجها

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة التمييز بتاييد الحكم الصادر ضد شاب بسجنه 15 سنة بواقعة زراعة اكثر من 50 نتبنه مخدرة بمساعدة متهم اخر.

وكانت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستناف العليا ايدت حكم بمعاقبة المتهمين الأول(الطاعن على حكم محكمة التمييز) والثاني بالسجن 15 سنة وتغريم كل منهما 10 آلاف دينار لجميع التهم للارتباط، كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع بالحبس مدة 6 أشهر عن تهمة التعاطي وتغريم كل منهما ألف دينار للارتباط وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في عضون عام 2021 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا بقصد الاتجار النبات المخدر «الماريجوانا» في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما قدما النبات المخدر للتعاطي من دون مقابل وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي المادة المخدرة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل الواقعة لورود معلومات سرية إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد بوجود شبكة تقوم بزراعة المواد المخدرة وترويجها.

وأكدت التحريات صحة المعلومات إلى أن تم التوصل إلى بيانات المتهم الأول الذي يترأس الشبكة ويقوم بزراعة مادة الماريجوانا بكميات كبيرة وحصد محصولها بقصد الاتجار والترويج والتعاطي بطرق فنية جديدة.

كما دلت التحريات على أحد المساعدين له، وعلى تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما.

وعندها توجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم الأول وتم تفتيشه ولم يتم العثور على شيء، وبتفتيش غرف المنزل تم تحريز مجموعة من نباتات الماريجوانا بكميات كبيرة والمحافظة عليها والاستعانة بمسرح الجريمة لتحريز المضبوطات، وفي نفس الوقت كانت قوة أخرى في منزل المتهم الثاني تحرز إحدى الغرف أيضا المزروعة بكميات كبيرة من نفس المادة المخدرة، وتم جلبهما إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة واعترفا على آخرين استلما منهما المادة المخدرة مؤخرا، فيما تم تحريز أكثر من 50 وعاء مزروعا بالمادة المخدرة بالإضافة إلى عدد كبير من معدات الزراعة.