اخبار الخليج – محافظ الجنوبية يستقبل أحد منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة حصوله على درجة الماجستير

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصناعة يشاركان في الاجتماع المشترك للجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون

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