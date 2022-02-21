وتبدأ التغطية من خلال برنامج صباح السعودية الذي يبث عند الساعة العاشرة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، ويستضيف عددا من المختصين وأهل الخبرة إلى جانب بث مباشر من الفعاليات.
وعند الساعة الواحد تبث القناة لمدة ساعتين اربع أفلام وثائقية تتحدث عن التأسيس ومراحلة والتطور ومنها فلم التأسيس ويتطرق إلى 3 قرون من التأسيس.
ويستضيف برنامج "ديرتنا" عددا من الضيوف ويبث تقارير على مدار ساعة ونصف الساعة وينطلق من الساعة 4.30 إلى الساعة 6 مساء وبعدها نقل مباشر للفعاليات في عدد من المناطق.
وعند الساعة الثامنة مساء وإلى الساعة التاسعة والنصف يقدم برنامج "الشارع السعودي" تغطيات خاصة من الفعاليات في كافة مناطق المملكة، وتستمر التغطية فيما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 مراسلا في تغطية القناة السعودية ليوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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