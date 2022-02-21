شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجامعة الإلكترونية توقع 3 مذكرات تفاهم خلال ملتقى التوجهات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير التعليم :

- المملكة أدركت مبكرًا أن التحدّي هو رفع كفاءة الممكّنات التعليمية

- تقييم وتجربة منتجات وتقنيات التعلم الإلكتروني المستقبلية

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة أدركت مبكرًا أن التحدّي القادم هو رفع كفاءة الممكّنات التعليمية وتعظيم الاستفادة مما هو متاح، حيث أطلقت المملكة عددًا من المبادرات والبرامج؛ لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها؛ ليأتي باكورة ذلك في صدور الأمر السامي الكريم عام ٢٠١١ بإنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم أعمال ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني (GTEL)، المقام خلال الفترة 21 - 23 فبراير2022 م، بتنظيم الجامعة السعودية الإلكترونية، ومشاركة أكثر من (40) متحدثًا ومتحدثة، وحضور أصحاب المعالي والسعادة، وأبرز قادة التعليم والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم والمقام في بفندق برج رافال بالرياض.

وقال وزير التعليم: "نحتفي هذه الأيام بمناسبة يوم التأسيس لوطننا الغالي على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي بدأ بناء الدولة بالاهتمام في العلم والتعليم، وأسّس قاعدة راسخة جعلت التعليم اللبنة الأولى في بناء الدولة، والركيزة الأساسية لقوة المجتمع وتطورها وتحضّره".

وأضاف: "استشرافًا لمتطلبات المستقبل، جاءت رؤية المملكة 2030 التي أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والتي تحظى بمتابعة كريمة من لدن سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، الذي رسم جملةً من الأهداف الاستراتيجية ومنها أهداف التعليم العام والجامعي؛ لتطوير مخرجاتها"، ذاكرًا أن لقاء اليوم جاء ليناقش مستقبل التعليم الإلكتروني، وما يتطلّبه من تبادل معرفي ومهاري وتقنية للخروج بمبادرات نوعية مستدامة، مكرمًا رعاة الملتقى الاستراتيجيين وهم بنك البلاد وشركة بلاك بورد.

من جانبها، رفعت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الشكر للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على ما يحظى به القطاع التعليمي من دعم متواصل وكبير، كما قدمت الشكر لوزير التعليم على رعايته للملتقى، وحرصه الدائم على أنيكون الابتكار قيمة راسخة في ميدان التعليم.

وكرّمت "الصفدي" خلال حفل الافتتاح كبار المتحدثين في الملتقى والرعاة الفضيين متمثلين بشركة الصروح الذكية، وجامعة أوكسفورد، وشركة إيلوشيان.

من جانب آخر، وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية ثلاث مذكرات تفاهم، مثلها في المذكرة الأولى مع بنك البلاد سعادة رئيسة الجامعة فيما مثل البنك الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان، كما مثل الجامعة في المذكرة الثانية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سعادة وكيل الجامعة الدكتور وافي بن حامد البلوي فيما مثل المؤسسة سعادة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن البابطين، إضافة إلى المذكرة الثالثة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي مثل الجامعة فيها سعادة وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور حمد بن حسين بالحارث ومثل الهيئة رئيسها الأستاذ بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ.

كما دشن خلال الحفل المعرض الافتراضي المصاحب الذي يقام خلال الفترة 21 فبراير وحتى 21 مارس 2022م، بمشاركة أكثر من (50) شركة عالمية يقودون التقدم التكنولوجي في التعليم والتدريب بأكثر من (20) دولة، حيث يوفر المعرض فرصة لأي شخص في جميع أنحاء العالم لتقييم وتجربة منتجات وتقنيات التعلم الإلكتروني المستقبلية.

يذكر أن الملتقى يركز جهوده على مناقشة أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والابتكارات والأنماط الحديثة المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز تبادل المعرفة بمساندة الأكاديميين على اكتشاف التغيرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب، سعيًا إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والإبداعية في مجال التعلم الإلكتروني، إضافةً إلى مراجعة وتقييم منهجيات التعلم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيقه.