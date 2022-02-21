شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يؤكد أهمية إنجاز المشاريع بأسرع وقت وجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة أهم التقنيات الحديثة لرفع كفاءة المشاريع

- تطوير عمليات الإسفلت والاستفادة من تجارب القطاع البلدي

- بحث آلية استخدام مواد (EPM+) لمعالجة هبوطات المنهولات

عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، اجتماعًا مع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، وعدد من المقاولين وقيادات الأمانة، لمناقشة سير أعمال مشاريع البنية التحتية وأهم التقنيات الحديثة لرفع كفاءة المشاريع، وذلك بمقر وكالة التعمير والمشاريع.

وأكد دعم المقاول لإنجاز المشاريع بأسرع وقت وإنتاجية وجودة عالية، وتحقيق الأهداف من أجل التطوير المستمر خصوصًا مسار الطرق التي تحتاج للتطوير فيما يخص الخرسانة المالئة، وحل مشاكل وجود المياه والحفريات، ومعالجة أوجه القصور في أداء المقاولين، إضافة إلى تطوير عمليات الإسفلت والاستفادة من تجارب القطاع البلدي.

بدوره بيّن المهندس بخرجي أن وكالة التعمير والمشاريع طوّرت أساليب وآليات العمل لإنجاز بنود الأعمال بمشاريع الأمانة من خلال تقنيات متعددة لتحسين جودة التنفيذ ورفع كفاءة المشاريع وضمان تحقيق متطلبات الجودة وفق المقاييس المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف لمتابعة أهم التقنيات والمعايير للفترة القادمة واعتماد منهجية لتقييم الأداء.

كما عُرض استخدام مواد الردم (EPM) البديلة عن المواد التقليدية، التي استخدمت في عدد من المشاريع لإعادة الردم في حفريات تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار، وأيضاً كطبقة أساس للطرق بأحد أحياء بغرب الدمام بديلًا عن المواد التقليدية.

وتطرق الاجتماع إلى آلية استخدام مواد (EPM+) لمعالجة هبوطات المنهولات، في حاضرة الدمام وبعض البلديات المرتبطة، وتجربة استخدام أغطية غرف التفتيش من الفايبر جلاس، المصنعة من مواد بوليمرية مركبة من المشتقات البترولية (البيتروكيماويات)، لاستخدامها كبديل عن أغطية المناهل التقليدية المصنوعة من حديد الزهر، ويمكن تصنيعها لتتحمل جميع أنواع الأحمال المرورية، لما لها مميزات تجعلها متفوقة على الأغطية التقليدية المعدنية.

وناقش، استخدام ماكينة الرصف الخرساني (Curb Machine) بالمواقع، لتوفير الوقت اللازم لتنفيذ الأرصفة مقارنة بالطريقة اليدوية، وكذلك الشكل النهائي للأرصفة، إضافة إلى استعراض نماذج لاستخدام شبكة من الفايير جلاس في الخرسانة الممشطة، إضافة إلى مناقشة النظام الإلكتروني (iShraf) على الأجهزة الذكية لمواقع العمل، لتوفير الجهد والوقت ولأتمتة المعلومات، واطلع معاليه على النظام الإلكتروني للإشراف.

وأكد أمين الشرقية أهمية ضبط الجودة لدى المقاول، من خلال عدة عناصر كخطة الجودة، وخطة الفحص والاختبار، بعدها كوادر الجودة، وتقارير عدم المطابقة.

واطّلع على إجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل، وتقييم أداء المتعاقدين بحسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تبلغ نسبة معايير التقييم 100٪، لإدارة العقد، والجودة، والالتزام بالمواصفات والمحتوى المحلي، وسرعة وسهولة تجاوب المتعاقد، والبيئة والصحة والسلامة، والتسليم، واطّلع معاليه على بيان بمشاريع تصريف مياه الأمطار المتوقع تنفيذها أو طرحها عام 2022م، إضافة إلى بيان بمشاريع الحدائق تحت إجراء الطرح عام 2022م، وتنمية مخططات المنح.